الحكومة تدرس خفض أسعار الإنترنت وبطاقات تعبئة الموبايل بشكل دائم

2020/04/09 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تدرس الحكومة خفض أسعار الإنترنت وبطاقات تعبئة الموبايل بشكل دائم.

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