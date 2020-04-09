2020/04/09 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخطوط العامة لكابينته الوزارية" متعهد بحزم في حصر السلاح بيد الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلن الخطوط العامة لكابينته الوزارية ويتعهد بحزم في "حصر السلاح" ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلن الخطوط العامة لكابينته الوزارية ويتعهد بحزم في "حصر السلاح" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).