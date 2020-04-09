الحشد يعلن صد هجوم داعش في صلاح الدين ويسرد التفاصيل

2020/04/09 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد الحشد الشعبي، مساء الخميس، بالتصدي لهجوم عناصر تنظيم داعش على احد مواقعه في صلاح الدين.وكان مصدر امني ابلغ شفق نيوز، في وقت سابق أن عناصر من تنظيم داعش هاجمت مساء اليوم قوات الحشد الشعبي لواء 52/ امرلي مطار "صديق" العسكري غربي طوزخورماتو.وبهذا الصدد اكد الهجوم علي الحسيني مسؤول علاقات حشد الشعبي محور الشمال خلال تصريح لشفق نيوز، واضاف، عناصر من داعش هاجموا مساء اليوم بين قرية زركة ومطار صديق في قضاء طوز خورماتو قوات الحشد الشعبي لواء ٥٢ عبر الهاونات واعقبه هجوم مسلح مما ادى الى سقوط اثنين من الضحايا من قوات الحشد/ امرلي.واضافة الحسيني، "عقب الهجوم وصلت مساندة عسكرية من قوات الحشد، وتم التصدي للإرهابيين وقتل 2 منهم فيما لاذ الاخرون بالفرار.وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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