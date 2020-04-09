صلاح الدين تفرض حظراً شاملاً إثر تسجيل إصابة بكورونا

2020/04/09 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل يوم الخميس بفرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة على خلفية تسجيل إصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان مقتضب صادر عن المحافظة ورد لشفق نيوز، إن خليل "وجه بفرض حظر شامل للتجوال في جميع الاقضية و النواحي من السادسة من صباح السبت و لمدة ٤٨ ساعة".

ويأتي هذا الإجراء عقب تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة الواقعة شمالي العراق.

وأبلغ مصدر مطلع شفق نيوز في وقت سابق الخميس، بأن السلطات الصحية في صلاح الدين تأكدت من إصابة بفيروس كورونا تعود لمنتسب في الجيش.

وأضاف أن المنتسب المصاب قدم مؤخراً من بغداد إلى قضاء بلد في صلاح الدين.

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