المباشرة باعمال نصب مستشفى متنقل في سوق الشيوخ

2020/04/09 | 23:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، الخميس ، عن المباشرة باعمال تهيئة الارض لنصب مستشفى متنقل سعة 50 سريرا في المدينة لاستقال المصابين بفيروس كورونا .وقال قائممقام القضاء حسين فرج الحسناوي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المستشفى سينصب في مدخل القضاء على مساحة […]

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