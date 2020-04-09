السعودية وروسيا يتفقان على تخفيض ٥ ملايين برميل يوميا بينما دول أوبك الأخرى ٥ ملايين برميل

2020/04/09 | 23:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اتفقت السعودية وروسيا من حيث المبدأ يوم الخميس على اتفاق لتنفيذ أكبر تخفيضات منظمة لإنتاج النفط منذ عقود ، بعد نزاع استمر شهرا وتراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا التي دمرت أسعار النفط.

ارتفعت الأسعار قبل الإعلان قبل أن تفقد الزخم بشكل مفاجئ وتتخلى عن معظم مكاسبها في يوم من التداول المتقلب.



وارتفع الخام الأمريكي 3.4٪ إلى 25.95 دولار للبرميل ، وارتفع خام برنت بنسبة 3.2٪ إلى 33.91 دولار للبرميل ، بعد أن كان قد ارتفع سابقًا بنسبة 10٪.

وانضم اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم إلى تحالف دول أخرى عبر مؤتمر هاتفي ، سعياً لحل مشكلة تخمة الخام العالمية.



ويضم الاجتماع ممثلين عن 13 دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، و 10 دول بقيادة روسيا ، وحفنة من الدول الأخرى المنتجة للنفط.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، ستشمل قيود الإنتاج خفض مستوى إنتاجها الحالي البالغ 12 مليون برميل بمقدار 3.3 مليون برميل يوميًا ، في حين وافقت روسيا على خفض مليوني برميل يوميًا من إنتاجها الحالي البالغ 10.4 مليون برميل يوميًا.

ووافق المندوبون على خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو ، وفقًا لمسؤولين في أوبك.



وقال المسؤولون إنهم سيستمرون بعد ذلك في تقييد 6 ملايين برميل يوميًا حتى أبريل 2022.



وقال هؤلاء الأشخاص في وقت متأخر من الاجتماع ، أثار أحد المشاركين ، المكسيك ، اعتراضًا في اللحظة الأخيرة ، وهدد بإلغاء الصفقة قبل أن يلين في النهاية.

مع تحرك تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى قيود السفر وإيقاف العمل ، من المتوقع أن ينخفض ​​استهلاك النفط بما يصل إلى 30 مليون برميل يوميًا هذا الشهر.

وقال الأمين العام للأوبك محمد باركيندو "أساسيات العرض والطلب مرعبة." وقال إن الانخفاض في الربع الثاني وحده "يقترب من 12 مليون [برميل يوميا] وسيتسع" ، وهو "غير مسبوق في العصر الحديث".

وخلال مكالمة الفيديو ، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الإجراءات المنسقة فقط من قبل أوبك وروسيا ودول أخرى ستحقق نتائج ، حيث انخفض الطلب على النفط وامتلاء التخزين حول العالم.

جاء رد فعل السوق الصامت في هذا السياق.

وقال بيورنار تونهاوجين ، رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي الاستشارية ، "ربما كانت السوق تراهن على حجم أكبر قليلاً مما تم الإعلان عنه".



"كما أنها تفتقر إلى التفاصيل عندما يتعلق الأمر بمستوى خط الأساس وما إذا كانت الصفقة تتوقف على التعاون من دول أخرى خارج أوبك +".

وقال بوب ماكنالي المستشار السابق للبيت الأبيض إن القيود السعودية ستكون الأكبر على الإطلاق على أساس شهري.



وستكون الأكبر على مدى فترة ممتدة منذ الثمانينيات ، عندما غرق المنافسون الأوروبيون والأمريكيون السوق وانخفض إنتاجها بمقدار 6.5 مليون برميل يوميًا.

تأمل روسيا والمملكة العربية السعودية أن تنضم الولايات المتحدة إلى قيود الإنتاج.



لكن خطتهم الحالية تتوقع ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من التخفيض قادمة من خارج تحالفهم.



لكن إدارة ترامب رفضت حتى الآن المشاركة رسمياً في أي تخفيضات.



قال الرئيس ترامب إن التخفيضات ستتم بسبب تآكل الفيروس التاجي للطلب على النفط.

قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الاثنين: "أعتقد أن التخفيضات تلقائية ، إذا كنت مؤمنًا بالأسواق".

تنهي صفقة يوم الخميس من حيث المبدأ فعليًا حرب أسعار النفط الكدمة بين السعودية وروسيا التي شهدت انخفاض أسعار النفط بنسبة 55٪ في مارس.

وفي مطلع الشهر الماضي ، خفضت السعودية أسعار النفط الخام وقالت إنها سترفع الإنتاج إلى مستويات قياسية بعد فشل المحادثات مع روسيا للرد على تفشي الفيروس التاجي.



كان الجهد محاولة للاستحواذ على حصة السوق من روسيا.



لكن هزيمة النفط التي تلت ذلك ، والتي أرسلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في 17 عامًا ، أعاقت العديد من منتجي الصخر الزيتي الأمريكي.

كما تنتظر السعودية وروسيا إشارات إيجابية من مؤتمر افتراضي لدول مجموعة العشرين المقرر عقده يوم الجمعة.



ومن المقرر أن يحضر منتجو النفط الرئيسيون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.



ومن المقرر أن يناقش المنظمون في تكساس - أكبر دولة منتجة للنفط في الولايات المتحدة - في 14 أبريل ما إذا كانوا سيجبرون الشركات على الحد من الإنتاج.

بدلا من الغرفة المزدحمة عادة في مقر منظمة أوبك في فيينا ، كان التجمع ظاهريًا لاحترام احتياطات المسافات الاجتماعية التي أصبحت المعيار.

في فيينا ، شاهد السيد باركيندو وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وهو يتحدث على شاشة تلفزيون مسطحة.



في طهران ، انضم وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه من مكتبه إلى فريق من المسؤولين الملثمين.

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