وفيات كورونا تتخطى 15 ألفا في الولايات المتحدة

2020/04/09 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 15 ألفا، الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.وتسببت الجائحة في 15938 وفاة في الولايات المتحدة حتى الساعة 19:00 ت غ من يوم الخميس، بحسب التعداد الذي تقوم الجامعة بتحديثه بشكل مستمر.وتخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا، علما أن […]

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