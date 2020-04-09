الروبوتات.. خط دفاع أول ضد كورونا

2020/04/09 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سان فرانسيسكو/ أ ف ب

لم تبرز فائدة الروبوتات في أي مجال تكنولوجي كان أو اجتماعي أو حتى علمي مثلما هي الحال في مساهمتها في مكافحة فيروس كورونا.



في مطلع آذار، اهتم فريق من 14 روبوتا بمرضى مستشفى ميداني في ووهان التي انطلق منها وباء (كوفيد - 19).

وكانت تقاس حرارة هؤلاء بالاستعانة بأدوات قياس تعمل بتقنية الجيل الخامس عند المدخل، فيما كانت تقدم لهم الأطعمة والأدوية بواسطة آلات مستقلة الحركة، وتولى روبوت على شكل حورية يحمل اسم «كلاود جينجر» التواصل مع المرضى.

ويوضح كارل جاو رئيس شركة «كلاود مايندز» التي تتخذ مقرا لها في بكين وكاليفورنيا أن هذا الروبوت «كان يعطي معلومات ويرقص لرفع معنويات المرضى الذين كانوا يعانون الملل».

وكانت حفنة من الأشخاص بينهم طبيب تسيّر الروبوتات من بعد بفضل منصة رقمية وأساور متصلة بالإنترنت يضعها أشخاص يُعالجون في المستشفى، مهمتها قياس ضغط الدم وبيانات حيوية أخرى بصورة مستمرة.

ويقر بيل هوانغ بأن إقامة هذه المنشأة «غير المسبوقة» كان أمرا معقدا.



وفي المحصلة، لم يستقبل الموقع مرضى سوى بين السابع والعاشر من آذار، وهو تاريخ علقت فيه المدينة العمل «في كل المستشفيات الموقتة».

تشكل هذه التجربة القصيرة والطموحة في آن مؤشرا إلى ما قد يكون عليه مستقبل الرعاية الطبية بالمصابين بالأمراض الشديدة العدوى.



ولا يمكن للأجهزة المزودة بأكثريتها أنظمة ذكاء اصطناعي، أن تحل محل الأطباء لكنها توفر حماية لهم.

وفي تايلاند وبلدان أخرى، باتت المستشفيات مجهزة بروبوتات مزودة بشاشات لإجراء الاستشارات عبر الفيديو من دون الاضطرار للدخول إلى الغرفة.



كما أن بعض هذه الروبوتات قادرة على تفحص رئتي المرضى.



ويوضح ألكسندر ييب مدير الشؤون الابتكارية في مستشفى ألكسندرا في سنغافورة خلال مقابلة مع قناة «سي أن إيه» المحلية أن «هذا الأمر يسمح لنا بالتواصل بوتيرة أكبر مع المرضى من دون الحاجة إلى ارتداء البزة (الواقية) الكاملة».



وتنجح الروبوتات أيضا في مهام التنظيف والتعقيم، وهو مجال أساسي في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد.



فقد عثر على آثار للفيروس على أسطح عدة في مقصورات ركاب في «دايموند برينسس» بعد فترة تصل إلى 17 يوما من إجلائهم من هذه السفينة، على ما أفادت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في تقرير نشرته بشأن السفينة التي أصيب أكثر من 700 شخص من ركابها بالفيروس.



باتت المستشفيات تتجه على نحو متزايد إلى الروبوتات القادرة على القضاء على الجراثيم وتعقيم الغرف من الفيروسات والبكتيريا في خلال بضع دقائق، من الستائر إلى مقابض الأبواب.



واضطرت شركة «زينيكس» الأميركية و»يو في دي» الدنماركية إلى زيادة إنتاجهما من الروبوتات التي تصدر أشعة ما فوق البنفسجية قادرة على القضاء على العوامل المسببة للأمراض.



وتشير المتحدثة باسم «زينيكس» ميليندا هارت إلى أن «خدمات طوارئ باتت تستخدم هذه الروبوتات لتعقيم الغرف بعد خروج كل مريض ..



أو لتعقيم الكمامات الواقية من نوع «أف أف بي 2»».

وفي فرنسا، صممت «شارك روبوتيكس» واختبرت قبل شهر وحدة تعقيم تضاف إلى أحد روبوتاتها العاملة تحت الأرض وفي استطاعتها إجلاء الضحايا وإخماد

الحرائق.

ويكفي وضع منتج معقم في خزان الروبوت ليتمكن «راينو بروتيكت» من «تنظيف حتى 20 ألف متر مربع في ثلاث ساعات عبر ضخ قطيرات مصغرة على 360 درجة من دون إغراق الغرفة»، بحسب سيريل كبارة أحد مؤسسي الشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبوتات.. خط دفاع أول ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروبوتات.. خط دفاع أول ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).