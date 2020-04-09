كربلاء تتهم المنافذ الشمالية بأحتكار توريد المواد الغذائية و رفع الاسعار

2020/04/09 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله / ..ارجعت حكومة كربلاء المحلية ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة الى ما وصفت “احتكار المنافذ الشمالية لتوريد المواد الغذائية”.ودعا نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) رئاسة الوزراء وخلية الازمة الى الى ادخال “المواد الغذائية عن طريق المنافذ والموانئ الجنوبية “.وقال إن “احتكار […]

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