احتياجاتُهم خاصّة وقدراتهم ومواهبهم أكثر خصوصيّة

2020/04/09 | 23:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل شخص منا، مهما كانت إمكانياته ومتطلباته، يحتاج في وقت ما من حياته لبعض الدعم، مادياً كان أو معنوياً.وفي ظل الأزمات والحروب تزداد الحاجة للدعم والتأهيل على نطاق أوسع، نسبة لتضرر فئات أكبر من…

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