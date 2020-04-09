صلاح الدين تقرر حظر شامل للتجوال بعد تسجيل اصابة بكورونا

2020/04/09 | 23:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ صلاح الدين اعلن في محافظة صلاح الدين ،فرض حظر شامل للتجوال اثر تسجيل اصابة بفيروس كورونا.وياتي الاعلان بعد اصابة احد الجنود في مستشفى بلد بالفيروس الخميس .وتقرر حظر التجوال في عموم المحافظة من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة ولمدة 48 ساعة وذلك لاتخاذ الاجراءات الصحية بعد ظهور الاصابة.

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