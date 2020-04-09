صحيفة بريطانية: أميركا تتحمل مسؤولية النظام الصحي المدمر في العراق

2020/04/09 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى تقرير لصحيفة (ذي نيشن) البريطانية، الخميس، أن حالة اليأس الاقتصادي التي يمر بها العراق بسبب جائحة كورونا ليس فقط القضايا التي تتعلق بحظر التجوال في بلد يعاني من انخفاض اسعار النفط والبطالة والفساد فحسب بل ايضا ان ما يجعل الفايروس اكثر فتكا هو وجود نظام رعاية صحية مدمر تتحمل الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من […]

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