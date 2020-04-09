حكيمة_لعلا - حكيمة لعلا - يوميات الحجر (12) وجها لوجه- الجزء 1

2020/04/09 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا دخل المغرب إلى المرحلة الثانية من انتشار فيروس كوفيد وذلك بعد مرور ثمانية عشر يوما على بداية الحجري الصحي الإجباري.ارتفع عدد المرضى من أول مهاجر مغربي جاء من إيطاليا ، والذي تعافى، إلى الآن، ليصل إلى العدد الحالي الذي هو أربعة وثمانون ومئة مصاب، وصلت الوفيات إلى تسعين شخصا، أما عدد المتعافين فهو ثلاثة وتسعون.مند بداية الإعلان عن هذا الوباء وانتشاره عبر العالم تدرج استيعاب المغاربة للوباء عب......

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