جنرال أميركي:

2020/04/09 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد السلطات الأميركية أن قسا متجولا، تم اعتقاله هذا الأسبوع في ولاية ساوث كارولينا بتهمة سوء سلوك جنسي تشمل فتيان مراهقين في أماكن متفرقة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، ربما يكون قد ارتكب المزيد من الانتهاكات مع ضحايا آخرين. ذكرت تقارير إعلامية أن ويليام كوتس ألقي القبض عليه الأربعاء في مقاطعة سبارتنبرغ ووجهت إليه تهمة الانكشاف غير اللائق ونشر مواد فاحشة والمساهمة في انحراف قاصر. وقال صبي في سن المراهقة لمسؤولين في مركز الدفاع عن الطفل إن كوتس طلب منه خلع ملابسه داخل المنزل، وإن كوتس قد استحم مرتين معه، وفقا لبيان صحفي لمكتب الشريف. كوتس أحد رعاة كنيسة نيوبري، وهي كنيسة تجتمع في منازل الناس، وفقا لبيان صحفي.وقد اتهم بالحديث مع صبيان صغار حول موضوعات جنسية صريحة. اتهم كوتس أيضا بإدارة موقعا إلكترونيا يمكن الوصول إليه فقط بعمل حساب.وقال محققون إن الموقع يحتوي كتاب خيالي عن الجنس الصريح. بدأ التحقيق في 23 مارس، ومنذ ذلك الحين، علم المحققون أن "كوتس أقام في عناوين متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لذلك هناك احتمال أن يكون هناك المزيد من الضحايا، حسبما جاء في البيان الصحفي. طلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بمكتب مأمور مقاطعة سبارتنبرغ. أظهرت سجلات السجن أن كوتس محتجز بكفالة بقيمة 100 ألف دولار.من غير الواضح ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه أم لا.

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