ألمانيا وبلجيكا تستعدان لإطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا

2020/04/09 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركةCureVac للتكنولوجيا البيولوجية، نيتها إطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.

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