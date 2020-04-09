سياسي مصري

2020/04/09 | 23:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

فجر السياسي المصري ورئيس حزب الدستور محمد مصطفى البرادعي مفاجأة في كتاب أصدره باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "سنوات الخداع" أكد فيه أنه لم يكن المحرك الأساسي للحرب على العراق وإنما الرئيس السابق حسني مبارك، هو الذي ساند وبقوة إدارة جورج بوش الابن لأنه كان يحمل ضغينة للرئيس صد...

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