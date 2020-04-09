دبلوماسي أمريكي: تهديد إيران للقوات الأمريكية في العراق ما زال کبيرا

2020/04/09 | 23:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر كبير الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن تهديد الجماعات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية في العراق، م...

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