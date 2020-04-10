مصر.. رصد 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة

2020/04/10 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالات وفاة.وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.واوضح المسؤول المصري أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، […]

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