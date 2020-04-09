2020/04/10 | 00:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد آن تم تكليفه برئاسة #الحكومة_العراقية الجديدة خلفاً للمعتذر عن التكليف #عدنان_الزرفي، قال #مصطفى_الكاظمي، في خطاب مُتلفَز، إن تكليفه هو «اختبار وطني عسير وكبير، والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد».وقال “الكاظمي” في كلمته، إن…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سيادة العراق لن تكون قضية جدليّة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سيادة العراق لن تكون قضية جدليّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).