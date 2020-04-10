بالصور.. نائب رئيس إقليم كوردستان يتفقد ناحية تعرضت لهجوم داعش

2020/04/10 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تفقد نائب رئيس إقليم كوردستان جعفر شيخ مصطفى يوم الخميس ناحية تعرضت لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في حدود إدارة كرميان.

ووفق ما أفاد به مراسل شفق نيوز، فإن شيخ مصطفى تفقد قوات البيشمركة في ناحية كولجو التابعة لإدارة كرميان.

وكانت قوات البيشمركة قد تعرضت لهجوم شنه مسلحو داعش الثلاثاء ما أوقع قتيلين في صفوف القوات الكوردية.

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