محمد علاوي: مهمة الكاظمي صعبة وليست يسرة في هذا المفصل التاريخي المهم

2020/04/10 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة المؤقتة واعتذر عن التكليف فيما بعد، الخميس، أن مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صعبة وليست يسرة في هذا المفصل التاريخي المهم.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، "‏ألأخ مصطفى الكاظمي امام اختبار عظيم، ‏لقد تم اليوم ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء؛ إنها مهمة صعبة وليست يسيرة في هذا المفصل التأريخي المهم من تأريخ العراق، إنه على مفترق طرق إما ان يمضي على طريق المحاصصة إستمراراً على نهج السبعة عشر عاماً الماضية".

وأضاف، "فيتم توزيع الوزارات على مختلف الاحزاب السياسية مع لجانها الاقتصادية، فيتم تقاسم موارد البلد على الطبقة السياسية ولا يتحقق انجاز ملموس على الارض فسيستمر العراق في هذه الحالة بالانزلاق نحو مهاوي المجهول وبالذات بعد استفحال الكورونا وهبوط اسعار النفط".

وتابع علاوي، "وعدم قدرة الحكومة على دفع المعاشات بعد بضعة اشهر؛ وإما أن يقرر الاخ مصطفى الكاظمي أن يأخذ المبادرة ويشكل الوزارة ويعين الوزراء على اساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص وفي هذه الحالة قد يواجه صعوبات كما واجهتها انا نفسي، ولكن سيكون في وضع افضل، فهناك صعوبة نسبية قد تواجهها الطبقة السياسية إن ارادت الاستمرار على نهج المحاصصة وبالذات بعد مرور اكثر من خمسة اشهر من الاخفاقات المتتالية من قبل الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة؛ أامل من الاخ مصطفى الكاظمي ان يتخذ القرار الصحيح قبل فوات الاوان".

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، الخميس 9-4-2020، التسجيل الكامل لكلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التي وجهها للشعب العراقي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيقدم كابينته الوزارية بأسرع وقت، فيما لفت الى أ

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيقدم كابينته الوزارية بأسرع وقت، فيما لفت الى أن حكومته ستكون خادمة للشعب "بالافعال وليس الاقوال".

وقال الكاظمي في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، إنني "

بغداد اليوم ـ بغداد

عبر رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن شكره لمن منحه ثقة التكليف فيما اشار الى ان حكومته ستكون خادمة للشعب.

وقال الكاظمي في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، "اشكر كل من منحي هذه الثقة، لاسيما وان هذه ا

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