الملاكم أحمد جاسم: أستغل الحظر لممارسة الرياضة

2020/04/10 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

أكد الملاكم احمد جاسم أنه يستغل الفترة الحالية لممارسة الرياضة وإجراء التمارين من أجل المحافظة على اللياقة البدنية ورفع معدل جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

وقال جاسم في تصريح خص به "الصباح الرياضي" : إن الرياضي مطالب بالحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، بغض النظر عن الظروف التي تحيط به، مضيفا ان الفترة الحالية بينت من هو المحترف عن المحلي من ناحية الالتزام بالتمارين المنزلية، والافضل من يعتمد على منهاج تدريبي يرفع من قدراته ويضعه بالصورة المثالية تحسبا لعودة المسابقات.

واشار الى انه ملتزم باجراء التمارين واغلب وقته يستغله بممارسة الرياضة، لأنه ينتظر المشاركة في بطولة اندية العراق، التي سيمثل فيها الشرطة، فضلا عن استحقاق آخر، إذ سينافس ضمن مسابقة كأس وزير الداخلية، الى جانب نخبة من ابطال رياضة الفن النبيل في العراق.

وأوضح أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف جميع المسابقات بالعالم، وبالتالي تمّ تأجيل جميع البطولات المحلية بما فيها منافستا الاندية وكأس وزير الداخلية للملاكمة، على أمل تحديد مواعيد جديدة في حال انتهاء الأزمة وعودة الأنشطة الرياضية مجددا.

وبخصوص المبادرات من قبل الرياضيين لمساعدة الأسر الفقيرة، أوضح أن الواجب الديني والانساني يحتم على كل مواطن متمكن ماديا ان يسهم في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة في البلاد، وبعض نجوم رياضتنا خيرا فعلوا، حينما سجلوا مواقف، اصبحت حديث الشارع، ومثال على ذلك اللاعب الدولي السابق عماد محمد، الذي سلم الفندق التابع له "العمدة " الى دائرة صحة كربلاء وخلية الأزمة لدعم جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، كما اسهم في افتتاح المعمل الخاص بإنتاج "الكمامات" وتوزيعها بين المحتاجين، وغيرها من المبادرات التي تعطي لمسة إنسانية رائعة للتخفيف عن الشعب العراقي في ظل الأزمة الحالية.

وعن تمثيله المنتخب في المدة المقبلة ذكر جاسم انه سعيد جدا بالدعوة التي وجهت له للدفاع عن الوطني في المسابقات الخارجية، منوها بأنه تواجد في أكثر من وحدة تدريبية قبل توقف الأنشطة الرياضية، معلنا طموحه بتقديم مستويات ترضي تطلعات الملاك التدريبي ونيل اوسمة ملونة تسهم في احتلال المراكز المتقدمة بالبطولات الدولية.

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