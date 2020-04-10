سجاد بسام: موقع الكرة النسوي ينشر ارشادات وقائية

2020/04/10 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

أكد المشرف على موقع الكرة النسوي العراقي سجاد بسام أن الموقع يحرص على نشر ارشادات الوقاية من مرض فيروس كورونا من خلال اللقاء مع شخصيات متخصصة طبية او عبر اللاعبات، وهذه النصائح عامة للجميع ومن ضمنهم اللاعبات وتقديم النصائح في هذه الفترة من اجل الحفاظ على سلامتهن ولياقتهن البدنية وتجنب الإصابات العضلية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن السلوك غير صحي مثل السهر والالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل.

واضاف ان هدف الموقع هو تسليط الضوء على المواهب من العنصر النسوي بمختلف الفعاليات الرياضية، فضلا عن نشر النتائج الخاصة بمنافسات الدوري وكذلك التعريف بتشكيلة الفرق، وكان لصحيفتكم الغراء تعاون في تعريف الجمهور الرياضي بالملاكات التدريبية، ما يعزز مكانة العنصر النسوي في مجتمعنا، حيث تحتاج هذه الفئة الى دعم الجميع، لأننا نملك مجموعة متميزة من المواهب، لاسيما في الالعاب الفردية التي استطاعت تحقيق النتائج على الصعيدين العربي والآسيوي.

وعن بداية تاسيس الموقع تحدث سجاد قائلا: الفكرة كانت قبل اكثر من اربع سنوات، كنت متابعا للانشطة الرياضية النسوية وبعد التواصل مع عدد من اللاعبات وبدعم من اصدقائي ومنهم المصور محمود الناجي، الذي يعد من الاوائل في تصوير الرياضة النسوية، وبعد ذلك تمت اضافة الزملاء هشام النعيمي وسنان حكمت واطياف محمود والآن تمت اضافة الزميلة نور البياتي، مبينا ان اختيار هذه المجموعة نتيجة تواصلهم المستمر في البطولات والنشاطات المحلية ولديهم فكرة عن اسماء اللاعبات والطواقم التدريبية وحتى الادارية.

واشار الى انه في بداية الامر كان جمهور الموقع قليلا ولكن بعد النشر المستمر والاخبار والصور الخاصة اصبحت هناك متابعة وتفاعل وكذلك ورود الرسائل ونطمح في الفترة المقبلة الارتقاء به عربيا، لافتا الى انه لدينا تواصل من لاعبات وصحفيين عرب وامنيتي ان يكون من افضل المواقع العربية المتخصصة بالرياضة النسوية، مبينا ان الموقع حصل على العديد من الجوائز والتقدير من الشخصيات الرياضية والاعلامية والفنية وهذا يشجعنا على تقديم الافضل، بالرغم من أننا نعمل بجهود ذاتية، من دون اي دعم من جهة رياضية.

وفي ختام حديثه دعا بسام الى ضرورة تسليط الضوء على الرياضة النسوية وانصافها ويجب ان تكون لها حصة في النشرات الاخبارية، لاسيما ان الساحة العراقية الرياضية تزخر بالمتميزات على صعيد رفع الاثقال والقوس والسهم وكرة القدم والحال ينطبق على رياضة المعاقين، التي تضم بطلات وصاحبات

ارقام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجاد بسام: موقع الكرة النسوي ينشر ارشادات وقائية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجاد بسام: موقع الكرة النسوي ينشر ارشادات وقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).