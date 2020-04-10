الكاظمي يتعهد بتشكيل حكومة خدمات بعيدة عن الغرف المظلمة وحصر السلاح بيد الدولة

2020/04/10 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتشكيل حكومة خدمات بعيدة عن الغرف المظلمة تتولى خدمة المواطنين وحصر السلاح بيد الدولة وتحفظ سيادة البلاد.وقال الكاظمي في أول خطاب متلفز موجه للعراقيين بعد ساعات من تكليفه، إن الاختبار الذي أمامه واجب وطني يقع مسؤوليته على عاتق الجميع.وأشار إلى أن الشعب العراقي […]

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