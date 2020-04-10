تكليف الاتصالات باعداد دراسة لخفض اسعار الانترنت وبطاقات شحن الموبايل

2020/04/10 | 00:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا ، دراسة خفض أسعار الإنترنت وبطاقات تعبئة الموبايل بشكل دائم.وقررت اللجنة تكليف وزارة الإتصالات وهيئة الإعلام والإتصالات ، بإعداد دراسة تتضمن خفض أسعار خدمات الإنترنت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال بشكل دائم.

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