#عاجل: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى: تهديد إي
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#عاجل: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى: تهديد إيران للقوات الأمريكية في العراق ما زال كبيرا
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