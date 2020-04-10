الصحة العراقية تشكر مؤسسات كوردستان بسبب إجراء

2020/04/10 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي يوم الخميس عن شكره للمؤسسات الصحية في إقليم كوردستان لمحاربتها فيروس كورونا بشكل مناسب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراها علاوي مع محافظ السليمانية باقليم كوردستان هفال أبو بكر.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي، إن وزير الصحة الاتحادي جعفر صادق علاوي اتصل به هاتفيا واعرب عن دعمه ووزارته لمحافظة السليمانية وإقليم كوردستان.

وأضاف أن علاوي أعرب عن شكره للادارة المحلية والمديرية العامة لصحة السليمانية والمؤسسات الحكومية الذين استطاعوا بشكل مناسب مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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