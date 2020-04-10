مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم

2020/04/10 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث الفنان المصري مصطفى فهمي، عن سر رشاقته وشبابه الدائم هو وشقيقه الفنان حسين فهمي، والعديد من أسرارهما الشخصية.مصطفى فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية one: “احرص على شم الأكسجين، لما له من أثر بالغ على تجديد خلايا الجسم، كما أن حسين غاوي رياضة، ولكن […]

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