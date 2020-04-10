طبيب أحمد زكي يكشف: فقد هذه الحاسة قبل وفاته

2020/04/10 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ الأورام، والطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، عن فقدان الفنان الراحل لحاسة الإبصار قبل وفاته وذلك خلال تصويره أحد المشاهد بفيلم “حليم” إخراج شريف عرفة.وقال عبد القادر، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الثلاثاء، إن الفنان أحمد زكي بعد تصويره لمشهد بفيلم […]

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