جواد_بولس - جواد بولس - كلمة حق لفلسطين في زمن المحنة

2020/04/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس نقلت المواقع الاخبارية الاسرائيلية، قبل أيام، خبرًا مفاده أن يونتان بن أرتسي، وهو حفيد رئيس الحكومة الاسبق يتسحاك رابين، أثار عاصفة سياسية بعد أن اطلق تغريدة على "تويتر" تمنى فيها أن يصاب بنيامين نتنياهو بفايروس الكورونا وأن ينهي حياته مريضًا في السجن.ولم يتأخر نشطاء حزب الليكود بالردّ على تلك التغريدة، حيث اعتبروها تحريضًا أرعن على قتل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فطالبوا بضرورة التحقيق ......

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