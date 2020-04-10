2020/04/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #السموأل_راجي فِي الوَقت الذِي تَــــثْـــغُو فِيه إدارة مافِيا البيْت الأبْيَض عن أنّهَا ستكُون أكبَر داعِــمٍ لإيطالِيَا، خاصّةً بعد أن أهْدَت صحفِيّة لجورج بُومبيّو طعامَ كِلابٍ لدَى زِيارته رُومَا، وفِي لحظةٍ من لحظاتٍ عدِيدَة في التّارِيخ يتمّ تحوِيل مجرَى الصِّرَاع فِيهَا وتشتِيت الأذْهَان عن الفشَل الـمُـدَوِّي في سِياسَات التّفْوِيت بالبَيْع أو التّأْجِير لِــمَرَافِق الصحَّة العامَّة، أو إيقَاف تموِيله......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#السموأل_راجي - السموأل راجي - كُورُونا: نمُوذَج النَّجَاح وأسبابُه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#السموأل_راجي - السموأل راجي - كُورُونا: نمُوذَج النَّجَاح وأسبابُه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).