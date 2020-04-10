10 أشياء جنونية اضطر ممثلون لفعلها من أجل أدوارهم

2020/04/10 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأشياء الجنونية التي اضطر الممثلون لفعلها من أجل أدوارهم والتي لم نكن نعلم بشأنها.وقال الموقع، في تقريره، إنه من المدهش أن نرى كم يكرس الممثلون والممثلات أنفسهم لتقديم أفضل العروض الممكنة.لكن يتطلب ذلك غالبًا القيام بأمور غير عادية أو صعبة للدور الذي سيلعبونه.[…]

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