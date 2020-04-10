2020/04/10 | 00:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]سجلت محافظة صلاح الدين عودة لفيروس كورونا بتسجيل اصابة مؤكدة بعد ان أعلنت خلوها من الوباء الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تعود لصلاح الدين والمثنى تسجل إصابة جديدة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تعود لصلاح الدين والمثنى تسجل إصابة جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).