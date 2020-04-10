مقتل وإصابة 12 من مقاتلي الحشد وداعش في صلاح الدين

2020/04/10 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول في الحشد الشعبي وخلية الإعلام الحربي التابعة للحشد الشعبي بمقتل وإصابة 12 من مقاتلي الحشد ومسلحي داعش مساء الخميس في هجوم شنه التنظيم في محافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول علاقات حشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، لشفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجموا مساء اليوم قوات الحشد الشعبي عبر الهاونات واعقبه هجوم مسلح بين قرية زركة ومطار صديق في قضاء طوز خورماتو.

وأضاف أن الهجوم خلف 3 قتلى و4 جرحى في صفوف مقاتلي الحشد.

من جانبها، أفادت خلية الإعلام الأمني التابع للحشد في بيان، بأن قوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل 5 من مسلحي داعش خلال الهجوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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