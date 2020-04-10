بيان لاوبك+ يؤكد خفض انتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

2020/04/10 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا ...





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