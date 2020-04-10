"وول ستريت" تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 45 عاما

2020/04/10 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الخدمات العقارية "كوليرز إنترناشونال" في تقرير لها إن ما يصل إلى 79 في المئة من الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستغلق جزئيا أو كليا بسبب تراجع نسبة الإِشغال جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب نتائج استطلاع قامت به الشركة لمستثمرين يعملون في قطاع الفنادق في المنطقة، فإن نحو 39 في المئة، منهم يعتقدون أن نسبة الإشغال لعام 2020 ستكون بين 21 إلى 40 في المئة.

ويعتقد 24 في المئة أن تكون نسبة الإشغال بين 0 و20 في المئة، وفقط 4 في المئة توقعوا أن تزيد عن 60 في المئة.

ويشير الاستطلاع إلى أن نحو 35 في المئة من الفنادق التي كانت لديها خطط للتطوير قد تتراجع عنها.

ورغم هذه النتائج، فإن لدى معظم مستثمري الفنادق توقعات بحدوث فترة انتعاش سريعة نسبيا، وقال 46 في المئة من المشاركين إن من المحتمل أن يبدأ هذا الانتعاش في الربع الرابع من عام 2020.

وتوقع 54 في المئة من المشاركين أن يحتاج سوق الفنادق ما بين ستة إلى 12 شهرا حتى يعود إلى مستويات الإشغال التي شهدها عام 2019.

وقد أوضح مستثمرون يملكون فنادق في المنطقة أنهم اضطروا في ضوء الأزمة الحالية إلى خفض رواتب وتسريح موظفين وإلى غلق كلي أو جزئي للفنادق.

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