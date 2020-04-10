جامعة البصرة تصنع جهازاً للتنفس الاصطناعي

2020/04/10 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في جامعة البصرة، تصنيع جهاز للتنفس الاصطناعي لدعم المؤسسات الصحية في معالجة مرضى كورونا.

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