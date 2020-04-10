2020/04/10 | 00:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، الخميس، ان تكليفه هو اختبار وطني عسير وكبير والنجاح فيه ليست مهمة فرد واحد، فيما اشار الى انه سيعمل عل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سيادة العراق خط أحمر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سيادة العراق خط أحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).