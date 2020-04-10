نضال_شاكر_البيابي - نضال شاكر البيابي - الانتعاش الديني في زمن الكورونا

2020/04/10 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_شاكر_البيابي انتشار فيروس كورونا وتأثيره عل السلوكيات "الدينية" في المجتمعات "العلمانية" و"الدينية" على حد سواء، يُذكرنا بافتراضات فرويد في تحليله للقبائل البدائية ودراسته لأنماط الفكر السحري، وشكوكه حول عقلانية الدوافع أو تأثير العوامل العقلانية في الفرد أو الجماعة قياساً بالعوامل العاطفية أو الغرائزية خاصة في زمن الكوارث والأوبئة.ينبغي الاعتراف بلا تحفظ، أن أزمات من هذا النوع تكشف لنا أن هناك بقايا لايزال ل......

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