"رسالة قوية".. "أوبك+" تؤكد الاتفاق على خفض الإنتاج حتى 2022

2020/04/10 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "أوبك" وحلفاؤها من الدول المنتجة للنفط، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، الخميس، الاتفاق على خفض إنتاج النفط بمقدار عشرة ملايين برميل نفط يوميا في شهري مايو ويونيو.

وتهدف الخطوة إلى المساهمة في رفع أسعار النفط التي تدهورت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وفقا لما أعلنته المجموعة في بيان رسمي.

وذكرت المجموعة أن خفض الإنتاج سيتضاءل بين شهري يوليو حتى ديسمبر ليبلغ ثمانية ملايين برميل نفط يوميا، ليبلغ بحلول يناير 2021 حتى أبريل عام 2022 ليبلغ ستة ملايين برميل نفط.

وذكرت "أوبك+" أنها ستعقد اجتماعا آخر عبر الفيديو في العاشر من يونيو، لتقييم وضع السوق.

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بقرار المنظمة، وفقا لما ذكره مسؤول في الإدارة الأميركية لرويترز.

وقال المسؤول إن "هذا الالتزام يبعث برسالة قوية أن كافة الدول المنتجة للنفط عليها أن تعمل بالتنسيق لمواجهة واقع الأسواق الذي فرضته جائحة كورونا".

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