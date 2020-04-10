( أوبك+) تعلن خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من ايار ولمدة شهرين

2020/04/10 | 01:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت منظمة اوبك خفض انتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتباراً من الشهر المقبل لمدة شهرين بشكل مبدئي

كما حددت المنظمة بحسب بيان لها الـ10 من شهر حزيران المقبل موعداً لمراجعة الاتفاقات الجديدة.

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