2020/04/10 | 01:16 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "المصابين الجدد هم ست نساء وثلاثة رجال".وأوضحت أن "المصابين من سكنة شيخ أحمد وماموستايان وقرية كوري، وجميعهم من المتلامسين مع مصابين سابقين". وأشار البيان إلى أن "سبعة من المصابين من المتلامسين مع مصابي مجلسي عزاء في حي كاريزان بأربيل". وحتى الآن سجل إقليم كوردستان 324 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 133 شخصاً إلى جانب وجود ثلاث وفيات.

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