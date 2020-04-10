إطلاق الرواتب المدخرة لموظفي ماء نينوى وكركوك

2020/04/10 | 01:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

تسعى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لاستحصال موافقة وزارة المالية على إطلاق الرواتب المدخرة لموظفي ماء محافظتي نينوى وكركوك.

وقال مدير عام دائرة الماء في الوزارة المهندس نجم الحيالي لـ»الصباح»: إنَّ «الوزارة خاطبت رسمياً وزارة الماليَّة، لإطلاق الرواتب المدخرة لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ لموظفي ماء محافظتي نينوى وكركوك من أجل تقديم الدعم والإسناد الى المواطنين بالتزامن مع فرض حظر التجوال والظروف التي رافقت أزمة

كورونا».

وأشار الى «وجود تنسيقٍ مع وزارة المالية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لصرف الرواتب المدخرة، التي حُجِبَتْ عن الموظفين في المحافظات إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة على هذه المناطق».

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