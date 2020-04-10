2020/04/10 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة سليمان* يؤلمني قلبي على العِراقِلي فيهِ نخلةلا يطالها قلبيلي فيهِ سيف حيدريلي فيهِ حزن كربلائيلي فيهِ ألف دمعة ولوعةوضمَّةٍ وشهقةٍ وعناقفسلام يا نخلتيسلام يا قبلتيسلام بِفَوحِ الياسمينِولذعة الحنينِوكمْ سلامظنّهُ النّاسُ برْدًا!فكان حرَّ حُبٍّ ولهفة وحسرةوقُبلةعلى خصرِهارسَمْتُ وشْمَ اشتِياقِيقاصة وشاعرة سورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تجرحوا النخيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تجرحوا النخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).