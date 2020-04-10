وفاة قائد عسكري عراقي بفيروس كورونا

2020/04/10 | 01:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي يوم الخميس قائد عسكري برتبة عميد في الجيش العراقي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد....

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