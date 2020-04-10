2020/04/10 | 01:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي يوم الخميس قائد عسكري برتبة عميد في الجيش العراقي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة قائد عسكري عراقي بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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