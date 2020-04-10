تركيا ترسل جثمان سوري توفي بـ “كورونا” لدفنه في بلده.. والأهالي متخوفون

2020/04/10 | 02:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز توثيق الانتهاكات في شمالي سوريا، إن «السلطات التركية أرسلت جثمان لاجئ سوري بعد أن توفي بسبب فيروس كورونا، من أجل دفنه في سوريا».وأكد المركز، أمس الأربعاء، أن السلطات التركية نقلت جثمان اللاجئ…

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