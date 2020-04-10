هل غرغرة الماء تحميك من الإصابة بكورونا؟

2020/04/10 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الدكتورة علياء كيوان باحثة فى مستشفى جامعة هايدلبرج في ألمانيا، تخصص بيولوجيا السرطان الجزيئية، أن الماء الدافئ لا يقتل الفيروس داخل الجسم، كما يتردد، مؤكدة أن قتل أي ميكروب يحتاج فعليا إلى ماء مغلي لكن ليس داخل الجسم.وأضافت علياء كيوان بحسب ما نقلت عنها “صدى البلد”، أن الماء لا يدفع فيروس كورونا […]

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