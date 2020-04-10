تطبيق يكشف كورونا من سعال المستخدم

2020/04/10 | 02:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تطبيق يكشف الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لهم فإن يتوجب على المستخدم فقط تشغيله والسعال.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق الطلب من المستخدم قراءة الأبجدية بصوت عال، ثم قد يطلب نطق بعض الأصوات، وبعد القيام بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل المعلومات، ومن ثم يقدم نسبة احتمالية إصابة الشخص بوباء “كوفيد […]

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