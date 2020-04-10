ترامب عن كورونا: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول

2020/04/10 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الخميس، حول آخر مستجدات فيروس كورنا المستجد إن الولايات المتحدة وصلت إلى "الذروة" وتوقع أن تبدأ الحالات في التراجع.وقال ترامب خلال المؤتمر: "وصلنا إلى قمة التل والآن بدأنا في النزول".

وأضاف: "بلغنا أرقاما فظيعة في الوفيات، لكن وصلنا إلى أدنى مستويات التوقعات الآن".

وقال إن شركة فايز وجدت علاجا واعدا "ربما يمنع الفيروس من التكاثر ونأمل أن نبدأ الاختبارات السريرية قريبا" مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة.

وأضاف أن هناك 19 علاجا يتم تقييمها حاليا، و26 يتم التخطيط لعمل الاختبارات السريرية لها.

وأوضح أن الشركة المنتجة لعقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي كان قد أشاد به، تقوم بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية توزع ملايين الجرعات منه على عدة مناطق داخل البلاد.

وعن الفحوصات التي تجري داخل البلاد على حالات الاشتباه بالفيروس، قال "تجاوزنا عتبة مليوني اختبار ولدينا أفضل نظام فحص في العالم".

أما نائبه مايك بنس فقال خلال المؤتمر إن البلاد تجري حاليا نحو 100 ألف فحص يوميا حاليا.

وأشار ترامب إلى أنه يتم إحراز "تقدم" من الناحية الاقتصادية، وقال إن لديه "شعورا قويا بأن الاقتصاد سيكون بحالة جيدة في الفترة المقبلة".

وقال الرئيس الأميركي إنه سيتم في نهاية الأسبوع إعلان تفاصيل عن مساعدات ستقدم لشركات الطيران التي تضررت بشدة جراء الأزمة الحالية.

وأشاد ترامب بالأميركيين الذين "يتحركون إلى الأمام بإصرار موحد لهزيمة الفيروس..



ويكتبون أكثر الفصول في التاريخ نبلا".

أسعار النفط

وتطرق ترامب خلال المؤتمر إلى قضية أسعار النفط، مشيرا إلى أنه أجرى مكالمة "جيدة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن هذا الملف.

وقال إن الدول المنتجة للنفط، وفي مقدّمها منظمة "أوبك" والسعودية، "قريبة من التوصل لاتفاق" على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وأوضح أنهم "قريبون من التوصّل لاتفاق، سنكتشف ذلك قريبا...



على الأرجح سيعلنون شيئا إما اليوم أو غدا"، وأن الأخبار "قد تكون سارة أو تكون غير ذلك".

وأعرب عن أمله أن تصل أسعار النفط إلى أرقام معقولة لإنقاذ قطاع الطاقة والوظائف.

وكان دان سكافينو جونيور، أحد مستشاري الرئيس الأميركي، قال قبل أقل من ساعة من تصريح ترامب، إن القادة الثلاثة "ناقشوا اتفاقا نفطيا"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتحاول الدول الرئيسية المنتجة للنفط وفي مقدّمها الدول المنضوية في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا التوصّل إلى اتفاق على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود التي انهارت بسبب جائحة كوفيد-19.

وأغلقت أسعار الذهب الأسود الخميس على انخفاض بنسبة 9.3% لخام غرب تكساس الوسيط و4.2% لخام برنت.

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