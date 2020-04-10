ريال مدريد يجري محاولة جديدة لضم لاوتارو

2020/04/10 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سيجري محاولة جديدة من أجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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